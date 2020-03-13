Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kılarken, korumalardan birinin elindeki termal kamera dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını kılmak üzere Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'ne geldi. Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan'ın korumalarından birinin termal kameralı önlem alması dikkat çekti.

ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önünde ve camide bulunan bazı korumaların eldiven taktığı görüldü. Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü. Camide sabah saatlerinde de dezenfekte çalışmaları yapıldı.

NAMAZDAN SONRA ANNE-BABASININ KABRİNE GİTTİ

Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının kabrini ziyaret etti.