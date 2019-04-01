Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti
Muğla'nın Milas ilçesinde CHP'den ayrılarak AK Parti listelerinden aday olan ve Erdoğan'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Büyüksün reisim" diye seslenerek gündem olan Barış Saylak, seçimi kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde AK Parti'den aday olan, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Büyüksün reisim" diye seslenen eski CHP'li Barış Saylak, seçimi kaybetti.
MİLAS'TA CHP İPİ GÖĞÜSLEDİ
İlçede CHP'nin adayı Muhammet Tokat, yüzde 51,37'yle birinci oldu. Tokat'ın aldığı oy ise 46 bin 195'ti.
Saylak ise yüzde 44,90'la ikinci sırada yer aldı. Saylak'ın aldığı toplam oy 40 bin 381'di.
"BÜYÜKSÜN REİSİM" SÖZÜYLE GÜNDEM OLMUŞTU
Saylak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Büyüksün reisim" sözleri tepki toplamıştı.