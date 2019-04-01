Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Büyüksün Reisim" Diyen Eski CHP'li Seçimi Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde AK Parti'den aday olan, telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Büyüksün reisim" diye seslenen eski CHP'li Barış Saylak, seçimi kaybetti.

MİLAS'TA CHP İPİ GÖĞÜSLEDİ

İlçede CHP'nin adayı Muhammet Tokat, yüzde 51,37'yle birinci oldu. Tokat'ın aldığı oy ise 46 bin 195'ti.

Saylak ise yüzde 44,90'la ikinci sırada yer aldı. Saylak'ın aldığı toplam oy 40 bin 381'di.

"BÜYÜKSÜN REİSİM" SÖZÜYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Saylak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "Büyüksün reisim" sözleri tepki toplamıştı.