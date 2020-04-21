Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmamasını TBMM Başkanı Şentop Önermiş TBMM'deki 23 Nisan Özel Oturumu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmemesini kendisinin önerdiğini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hiç kimse vekillerin Meclis'e gelmesini engelleyemez. İsteyen liderin ve vekilin 23 Nisan'a gelmesi kendi takdiridir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan'ın 100'üncü yıl dönümü Özel Oturumuna katılmamalarını siyasi parti liderlerinden talep etmediğini, yalnızca istişare ettiğini, yoksa milletvekillerinin Meclis'e gelmesini kendisi dahil, hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

ERDOĞAN'A ÖNERİDE BULUNMUŞ

Curhurbaşkanı Erdoğan'a da 23 Nisan Özel Oturumu'na katılmaması konusunda kendisinin öneride bulunduğunu belirten Şentop, "Aslında Sayın Cumhurbaşkanımıza da ben bu konuyu açtım, takdir sizindir, diye" ifadelerini kullandı.

"UZUN SÜREDİR HAZIRLIK YAPIYORDUK"

"Sayın Cumhurbaşkanına neden böyle bir öneride bulundunuz?" sorusuna da yanıt veren Şentop, "Öncelikle şunu belirteyim, Cumhurbaşkanının 23 Nisan Özel Oturumlarına katılması adeti öteden beri olan bir şey değil. 23 Nisan günü TBMM'nin toplanması geleneği de 1983'te başlamış. Daha önce yok, TBMM'de özel gündemli toplantı yapılmıyor. O dönemde Kenan Evren cumhurbaşkanı olarak 3 kez katılmış, 1988 yılı dahil katılmamış. Merhum Turgut Özal, Merhum Süleyman Demirel hiç katılmamış, Sayın Ahmet Necdet Sezer de ilk kez 2003 yılında katılmış, daha önce 2001 ve 2002'de katılmamış. Sonra Sayın Abdullah Gül ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılmışlar. Meclis'imizin 100'üncü yıldönümü çok önemli, uzun süredir hazırlık yapıyorduk, ama karşı karşıya olduğumuz yüzlerce yıldır görülmeyen şiddette, dünyayı saran bir salgın hastalık. Önerilen tedbirlere uygun bir şekilde, sağlıklı bir şekilde toplantının gerçekleştirilmesi önemli" şeklinde konuştu.

"TBMM, BU SÜREÇTE EN ÇOK ÇALIŞAN PARLAMENTO OLDU"

Açıklamasının devamında "Dünyada birçok parlamento Mart ve Nisan aylarında çok sınırlı sayıda toplantı yapmış ve çok acil konular için toplanmış sadece. TBMM ise bu süreçte en yoğun çalışan parlamento oldu" diyen Şentop, konuşmasına şöyle devam etti: "Ama dikkat edilirse, bu çalışmaları önerilen tedbirlere riayet ederek yaptı. Daha az katılımla, oturma mesafesi korunarak, maske takılarak vs. Farklı, bir şey söylemiyoruz; yine aynı şekilde, önerilen tedbirlere uyarak toplanalım. İş yerlerinin açılması gibi hususlar ileriye yönelik olarak konuşuluyor; yarın öbür günün konusu değil. Kontrollü sayıda katılım olması konusunda zaten herkes hemfikir."