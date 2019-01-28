Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda konuştu.

"ŞİMDİYE KADAR 300 SURİYELİ GERİ DÖNÜŞ YAPTI"

İlk aşamada hala Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının, kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şimdiye kadar 300 bine yakın Suriyelinin Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Azez, Cerablus, El-Bab ve Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptığını, güney sınırı boyunca tesis edilecek güvenli bölge ile bu sayının milyonları geçeceğine inandığını kaydetti.



"Öte yandan komşumuz Suriye'de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyelinin evini, barkını, yurdunu terk etmesine neden olan zulüm, ülkemizin yoğun çabalarıyla bir nebze olsun hafifletilebilmiştir. Hamdolsun uzun yıllar sonra ilk defa Astana görüşmeleriyle Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşılması yolunda önemli mesafeler alındı.

"AĞIR DARBELER İNDİRİLDİ"

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatları ile DEAŞ ve PKK, YPG gibi Suriye'nin, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı ağır darbeler indirildi. Bugün Suriye'de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı. Mevcut DEAŞ artıklarının ise temizlenemediği için değil, terör örgütü YPG'ye meşruiyet kazandırmak, bu örgütü palazlandırmak için bırakıldığını gayet iyi biliyoruz. Esasen DEAŞ, ortaya ilk çıkışından itibaren belli devletlerin, belli güçlerin Suriye ve bölgemizle ilgili planlarına hizmet eden bir piyon olmuştur."

"ÜLKEMİZE KARŞI EĞİTİLEN DEAŞ'LILARI DA TEMİZLEYECEĞİZ

Suriye rejiminden muvazaalı bir şekilde elde ettiği ağır silahlarla ılımlı muhaliflere saldıran DEAŞ'ın, sadece kadın, çocuk, yaşlı demeden Esed zulmünden kaçan sivilleri katlettiğini dile getiren Erdoğan, "Aynı dönemde terör örgütü, Türkiye'yi hedef alarak ülkemiz içinde ve sınır bölgelerimizde birçok kanlı eyleme imza atmıştır. Batılı devletler DEAŞ tehdidinin farkına ancak bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetlerine giriştiğinde varmışlardır. Batılı ülkeler bu örgütle mücadeleyi ise maalesef yine bir başka terör örgütünü silahlandırarak yapmayı tercih etmişlerdir." dedi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırf DEAŞ ile mücadele ediyor diye çocukları silahlandıran, işgal ettiği bölgelerde camileri, ibadethaneleri, okulları yıkan eli kanlı bir çeteye binlerce tır silah gönderildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Rakka'dan yansıyan görüntüler, Zahir'de birbiriyle savaşan terör örgütleri arasındaki kirli ittifakı, gizli iş birliğini ifşa etmiştir. DEAŞ ile mücadele bahanesi altında silahlandırılan ve desteklenen PKK, YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin silahlarıyla birlikte ellerini, kollarını sallayarak Rakka'dan çıkmasına izin vermiştir. Çok daha vahimi YPG ve PYD terör örgütü tarafından DEAŞ'lıların bir kısmının ülkemize karşı kullanılmak üzere eğitilmesi, silahlandırılmasıdır.

Türkiye olarak inşallah çok yakında hem bilinçli bir şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları da temizleyeceğiz. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla ABD ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken, aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimiz özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır."

İlk aşamada hala Türkiye'de yaşayan yaklaşık 4 milyon Suriyeli sığınmacının, kendi evlerine dönebilecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şimdiye kadar 300 bine yakın Suriyelinin Türkiye'nin teröristlerden arındırdığı Azez, Cerablus, El-Bab ve Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptığını, güney sınırı boyunca tesis edilecek güvenli bölge ile bu sayının milyonları geçeceğine inandığını kaydetti.