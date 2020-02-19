: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz

19.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti'de yaşanan istifaları da değerlendiren Erdoğan, "2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" dedi.

"2023'E KADAR İYİ PARTİ DİYE BİR ŞEY KALMAZ"

İYİ Parti'den bir haftada yaşanan iki istifa AK Parti MYK toplantısında masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz işimize bakalım ama eğer bu hareketlilik yarın bize doğru istikametini çevirirse o zaman gereğini yaparız. Daha çok vekil düzeyinde değil ama eninde sonunda taban bize kayacaktır. İYİ Parti'den ayrılan başka partiye gitmez, geldiği yere gider. 2023'e kadar İYİ Parti diye bir şey kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'de Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'dan sonra Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da, yaptığı yazılı açıklamada partisindeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ok'un istifa kararını duyurduğu açıklamalarında, İYİ Parti yönetimini, CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alması dikkat çekmişti.

AKŞENER İSTİFALARI DEĞERLENDİRDİ

Genel Başkan Meral Akşener İYİ Parti'den 5 ismin daha istifa edeceği iddialarına ilişkin, "Benim böyle bir bilgim yok. O, bilgiyi veren gazete, o bilgiyi veren televizyon kanalları bazı şeyleri biliyorlar demek ki. Bize de söylerlerse, biz de biliriz. Bizde prensip olarak, ister milletvekili olsun, ister sade bir üyemiz olsun, istifa canımı yakar, çok üzülürüm. Ancak bugüne kadar, istifa etmiş hiçbir arkadaşımızın aleyhinde tek bir cümlem, tek bir kelimem olmadı. Çünkü istifa, tek taraflı bir irade beyanıdır. Üzüntüm şudur, insanlar bir siyasi organizasyonun içinde yer almaktan vazgeçebilirler, bunu saygı ile karşılarım. Ben hep öyle karşıladım. Ama açıklamalarında ve beyanlarında koskocaman bir camiayı, yöneticileri, seçmeni, teşkilatları töhmet altında bırakacak ve gerçekten haksız, temelsiz ve insafsız gerekçeler ortaya atarlarsa, bu insanların canını yakar. İftira kötü bir şeydir" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Videosu