: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'dan 'Çığ felaketine neden oldu' iddialarına yanıt

06.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:46

Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Aydemir'in iddiasına göre; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, katıldığı bir programdan dönüşte çığ uyarısına rağmen yanına iş makinelerini de alıp yola çıktı, bu da yüksek desibelden dolayı çığ felaketini tetikledi.

Konuyla ilgili gözlerin çevrildiği Gülşen Orhan, suskunluğunu bozdu. Çığın altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan Orhan, açıklamasında Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in iddialarını kesin bir dille yalanlayarak, "Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşerilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

İşte Orhan'ın hakkındaki iddialara yanıtı:

"Maalesef acı bir bilançoyla karşı karşıyayız. Onlarca cenazemiz, şehidimiz, onlarca yaralımız var. Halen kar altından çıkmamış canlarımız var. Rabbimden vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa, kar altındaki kardeşlerimize hayat niyaz ediyorum.

4 Şubat, 16:30 civarında Bahçesaray yolunda meydana gelen çığ felaketi yaşandığında Van Ankara seferini yapan 16:05 uçağındaydım. Ankara'ya indiğimde olaydan haberim oldu. Geri dönmek için sabah ilk uçak olan 07:40 uçağıyla Van'a hareket ettim. Van'a ulaşınca Bölge hastanesinde bulunan hastalarımızı ziyaret ettik.

"ZİYARETİMİZİN ANLIK GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTIK"

Ziyaretimizin anlık görüntülerini Twitter hesabımızdan paylaştık. Ardından felakette vefat eden vatandaşlarımızın cenazelerini, yakınlarıyla birlikte alıp Bahçesaray'a konvoy halinde hareket ettik. Hastaneden ayrılış anımız ve görüntüler Van Valimizin son durum açıklamasıyla medyada yayınlanmıştır. Felaketin gerçekleştiği yol olan Krapet Geçidi'nden Bahçesaray'a ulaşım idarece kapatıldığından söz konusu değildi artık.

Dolayısıyla cenazelerle birlikte Hizan üzerinden Bahçesaray'a doğru hareket edildi. İddia edildiğinin aksine Çatak veya başka bir yerde toplantı yapmadım. Beş cenazenin acısı varken herhangi bir toplantı yapmam zaten mümkün değildi.

Ben olay yerinde çalışan ekipleri, son durumu, görmek için çığ bölgesine uğrayıp tekrar cenaze konvoyuna dönmek üzere konvoydan ayrıldım. Tek araba ve bir kaç kişilik bir ekip olarak olay yerine vardık.

"ÇIĞ, ARAÇTAN İNDİKTEN İKİ DAKİKA SONRA DÜŞTÜ"

Vardığımda kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü.

Ben vardığımda herhangi bir iş makinesi çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinesi yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. Amacım sadece olay yerini bizzat görmek ve oradakilere yanlarında olduğumuzu hissettirmekti.

Cenazelerimizi götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmemize "toplantı için iş makinelerini yanına almış yolları açtırmış" demek yalancılıktır, acı bilmezliktir. Felaket bölgesine gidip son durum hakkında bilgi alıp,oradakilerin yanında olduğumuzu söylemek istedik, oradan cenaze konvoyuna tekrar dönecektim. Çığ felaketinin yaşandığı yere geldiğimde daha 2 dakika dahi geçmeden çığ düştü altında kaldık, sonra kurtarılıp hastaneye götürüldük

Biz kendimize değil kaybettiğimiz canlar için acı çekerken kaynağı olmayan yalan bilgiler yaymak yalan üzerinden siyaset üretmek nedir bunun da adını siz koyun.

"BİRAZ DAHA ARAŞTIRSAYDI GERÇEĞİ ÖĞRENİRDİ"

Bülent Aydemir gazeteciyse böyle bir iddia duyduysa keşke biraz daha araştırsaydı gerçeği öğrenirdi. Tabi Bülent Bey bunu duymamışsa kendisi bu senaryoyu üretmişse utanılası haline yalancılığı da eklememiz gerekecektir.

Maalesef benimle beraber çığın altında kalan onlarca insanımız yaşamını yitirdi. Acımız bu kadar büyükken, bu kadar büyük bir faciayı bütün hemşehrilerimle ve milletçe beraber göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler vicdansızlıktır. Bu yalan ve iftiralar sadece benim değil tüm acılı ailelerin vicdanını yaralamıştır. Acılarımızı kullanıp, yalan senaryolarla siyaset üretenler, toplum mühendisliği ile öfke oluşturmaya çalışanlar benden değil tüm Van'dan ve Türkiye'den özür dilemelidir."

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