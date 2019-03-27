Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı MHP'li Cengiz Ergün, seçim çalışması için gittiği köy ziyaretinde zor anlar yaşadı. Ergün'ün zor anları seçmenin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BU KAĞIDI BANA VEREN HESAP VERSİN"

Köyün şehir merkeziyle bağlantı yolunun asfaltlandığını zanneden Ergün, "Bu 21 kilometre, yapıldı mı bu yol" diye sorunca vatandaşlardan "Hayır" yanıtını aldı. Cengiz Ergün, bunun üzerine, kendisine konuşma metnini verenlere yüklenerek, "Bu kağıdı bana veren hesabını versin bakayım" dedi.

İKİNCİ DEFA SORDU

manisadabirgun.com'un aktardığı habere göre, şaşkınlığını gizleyemeyen Cengiz Ergün, tekrardan, "Bu söylediğim yollar yapılmadı mı? Rapor yazıyorsunuz buraya. Başıbüyük, Balıbey, Çarıkbağlı, Taşkurak mahalleri arasında 21 km, ikinci kat asfalt çalışması yapıldı…" derken, vatandaşlar, yine "Hayır" yanıtını vererek Ergün'e sitemlerini dile getirdi.