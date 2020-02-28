Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
İdlib'de 22 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye'nin İdlib kentinde 22 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Kalın'ın, O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
22 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
İdlib'de Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 22 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 22'ye yükseldi. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.