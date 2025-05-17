Cumartesi hangi diziler var? 17 Mayıs Cumartesi TV'de bu akşamki diziler

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Can Borcu

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 17 MAYIS

14.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.50 Mahzuni

02.55 Teşkilat

05.15 Şehrime Hoş Geldiniz