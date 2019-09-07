Cumartesi Anneleri'nden HDP il binası önünde oturan annelerle ilgili açıklama

07.09.2019 20:30

Gözaltına alındıktan sonra hiçbir şekilde haber alamadıkları çocukları için Taksim'de 754. kez bir araya gelen Cumartesi Anneleri, çocuklarının HDP tarafından dağa kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan annelere ilişkin açıklama yaptı.

Cumartesi Anneleri "Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan bu ülkeyi yönetenlerdir." ifadelerini kullandılar.

"ANNELERİN GÖZYAŞLARINA COPLA SALDIRDINIZ"

Açıklamada "10 gündür Diyarbakır'da dağa götürülen gençlerin anneleri var. Şunu görüyoruz biz yıllardır burada oturuyoruz, hiç bizi görmeyen, duymayan, buradaki annelerin çığlığına hiç dönüp de bakmayan yazarlar, çizerler, siyasiler, bakanlar bugün oradaki anaların gözyaşı üzerinden politika yapmaya başladılar. Biz Cumartesi İnsanları olarak şunu söylüyoruz; oradaki annelerin göz yaşlarından biz anlarız, siz anlayamazsınız. Buradaki annelerin gözyaşlarına copla saldırdınız. Adalet Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın kalkıp da oradaki annelerin gözyaşları üzerinde konuşma hakkı yoktur. Annelerin göz yaşları farklı değildir. Eğer bu kadar hümanistseniz, bu kadar annelere karşı duyarlıysanız annelerin genelde bu ülkede ne yaşadığını görmek zorundasınız. Bunu yapanlar da sizlersiniz. Cumartesi Anneleri ile oradaki annelerin sorunlarını çözecek olan bu ülkeyi yönetenlerdir. Barışı sağlamak zorundasınız. Barış olmadığı sürece bu annelerin feryatları susmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.