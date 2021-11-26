Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi - Haberler
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Kültür Sanat
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verdi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 1998'de vefat eden Hacı Sabancı'yı anmak amacıyla konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Cem-i Can Deliorman'ın yönetiminde, Gitarist Cem Çeliksırt'ın solist olarak yer aldığı konserde, Guiliani'nin 1 numaralı gitar konçertosu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konserin ikinci yarısında ise ÇDSO, Fransız besteci Mehul'un 1 numaralı senfonisini seslendirdi.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Hacı Sabancı'yı anma konseri verdi

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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