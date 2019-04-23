Çukurca'da PKK'lılardan Taciz Ateşi: 2 Asker Yaralı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 2 asker yaralandı. Teröristler kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri ve kobra helikopterler sevk edildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde 2 asker yaralandı.
Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü bölgesindeki Bayrak Tepe üs bölgesine, öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerce taciz ateşi açıldı. Açılan ateşte, 2 asker yaralandı. Güvenlik güçleri de teröristlere anında karşılık verdi. Teröristler kaçarken, bölgeye güvenlik güçleri ve kobra helikopterler sevk edildi.
YARALI ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA