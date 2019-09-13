Çukur'un yeni fragmanı yayınlandı!

13.09.2019 20:39

Yayınlandığı ilk günden bu yana milyonların beğenisini kazanan Çukur dizisi yeni sezonda da devam ediyor.

Çukur'un yeni fragmanı Show TV'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak!"#ÇukurS3 yeni fragmanı yayında! #çukur yeni sezonuyla Pazartesi akşamı Show TV'de başlıyor!" notuyla paylaşıldı.