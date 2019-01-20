Çukur'un Yeni Bölümünün İkinci Fragmanı Yayınlandı
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi, üç haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle ekrana dönüyor. Çukur'un heyecanla beklenen yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı.
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisi üç haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle ekrana dönüyor. Çukur'un heyecanla beklenen 49. yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.
YAMAÇ'I KİM VURDU?
Fragmanda duyulan "Kökünüzde ölüm var Yamaç, kökünde ölüm var. Kökünde ölüm olanın dalında da ölüm olur!" sözleri gerilimi yükseltiyor. İntikam için geri dönen Çeto ve Mahsun'un ortalığı savaş alanına çevirdiği, Koçovalıların vurulan Yamaç'a, bunu kimin yaptığını anlamaya çalıştığı tanıtımda, gizemli kişinin "Yaşamak istediğine emin misin?" sorusu merak uyandırıyor. Çukur'un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 16. bölümünde aldığı kurşun darbeleri ile ağır yaralanan Yamaç Koçovalı, büyük bir yaşam savaşı verecek. Koçovalılar, yaşadıkları kayıplar sonrasında Yamaç'ın vurulmasıyla yeni bir sınavdan geçecekler. İdris, bir oğlunu daha kaybetme korkusuyla yüzleşecek. Harekete geçen Koçovalı Kardeşler, haini ne pahasına olursa olsun bulmak için mücadele edecekler. Çukur'dan çıkmak zorunda kalan Çeto ve Mahsun ise onları bu hale getirenlerden hesap soracaklar. Mahalleye geri dönen Cumali ve Emmi, karşılarında o hatırladıkları Çukur'u bulamayacaklar. Vartolu ve Cumali arasındaki gerilim ise giderek büyüyecek. Yamaç'ı kim vurdu, Çukur toparlanabilecek mi sorularının cevabı merakla beklenecek.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur'un ekrana gelen 2. sezonun 15. bölümünde Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali'nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Saadet ve oğlunun hasretiyle yanıp tutuşan ve bu uğurda Çeto'nun dediklerini yapan Vartolu, Selim'in Lal Fındık'ı vurmasıyla Saadet ve oğluna kavuştu. Ersoy'un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Çeto'nun Ersoy'u öldürdüğü sahne, bölümün en çok konuşulan anları arasına adını yazdırdı. Ersoy'la buluşacağını düşünen Yamaç, karşısında tanıdığı bir yüzü gördü ve kurşunlarının hedefi oldu.
Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
-
bir varmış bir yokmuş yamaç aslında yokmuşCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bazen öyle aptal saptal yorumlar yazıyosunuz ki şuraya sinirlenmemek elde değil dizi bu kardeşim dizi ne devletinden ne adaletinden bahsediyosun biraz daha zorlasan burdan domates 8 tl biber 13 tl ye geçiceksin. Aç kalmışta aklınızı peynir ekmek niyetine yemiş gibisiniz.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
ADAM KESİP BİÇMEK YERİNE ADAM AKILLI Bİ ABDEST ALMAYI GÖSTERSELER NAMAZA GİDENLERİ GÖSTERSELER DE BİZDE ALKIŞLASAKCevap Yaz 6 8 Yayından KaldırNİGGER: gecen bolum cenaze namazı kıldılar bro3 2 Yayından Kaldır
-
VUR KIR ÖLDÜR. . . BÖYLE SAÇMALIK DİZLER BİR BİZİM ÜLKEDE HERHALDE. . . KALİTE SIFIR. . . BELGESEL İZLEYİN ARKADAŞLAR. . . AVRUPA AYA BİZ DİZİLERDE YAYA. . PARA KAZANDIRIYORUZ SAÇMA SAPAN KONULU DİZİLERE. . . . YABANCI FİLMLERDEKİ İÇERİK VE ANLAM HARİKA BİZDE ÇABA YOK Kİ VUR KIR ATEŞ ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN GELSİN LÜKS VİLLALAR ARABALAR. . . . UMUTSUZUM TÜRK FİLMLERİNDEN.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır