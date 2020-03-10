Çukur'un yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Yamaç, Çağatay'ı bitirmek için harekete geçti Ekranların fenomen dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan 91. bölümünün sonunda yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İlk kez polisle işbirliği yapan Yamaç, Çağatay Erdenet'i bitirmek için harekete geçiyor. Ruslarla buluşacağını sanan Çağatay, baskın yapan polisler tarafından gözaltına alınıyor.

Show TV'nin reyting rekortmeni Çukur dizisi dün akşam 91. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bölümün sonunda ise 92. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Gazeteci Emir'in verdiği bilgilerle harekete geçen Yamaç, ilk defa polisle işbirliği yapıyor ve Çağatay Erdenet'i bitirmek için harekete geçiyor.

YAMAÇ, ÇAĞATAY'I TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 92. yeni bölümünden ilk sahnesinde Vartolu Sadettin ve Çağatay'ın karşı karşıya geldiği sahnede çalan "Halimem" türküsü eşliğindeki Vartolu'nun eğlenceli halleri izleyenleri gülümsetiyor. Polislerin geldiği ve Çağatay Erdenet'i tutukladığı anlar heyecanı yükseltirken, olayları Mahsun ile birlikte izleyen Yamaç zaferinin tadını çıkarıyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 9 Mart Pazartesi ekrana gelen 3. sezonun 24. bölümünde Cumali tarafından eve getirilen Damla'ya doktor ilk müdahaleyi yaparken, Koçovalı ailesi Cumali ve Damla'nın yaşadıklarıyla derinden sarsıldı. Cumali, Damla'nın kendine gelmesiyle intikam yemini etti. Çağatay'ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali'yi korumak isteyen Çukurlu gençler adeta etten duvar ördü. Polis, gözaltına aldıkları Yamaç'tan Çağatay'ı bulmak için yardım istedi. Bu sürpriz teklifi kabul etmeyen Yamaç, polisi karşısına aldı.

Murtaza'yı alan Vartolu, Timsah'ın peşine düştü. Timsah'ı ararken girdiği çatışmadan Aliço'nun yardımıyla kurtulan Vartolu, Timsah'ı öldürdü. Efsun, Yamaç'ın karşısında koz elde etmesi için kritik bir hamle yaptı. Cumali, tutulduğu yerden yangın çıkararak kaçmayı başardı ve Çağatay'a saldırısıyla nefesleri kesti. Cumali'nin saldırısından kurtulmayı başaran Çağatay'a Murtaza yardım etti. Cumali'yi zor kullanarak engellemeyi başaran Yamaç, ağabeyinin bu hale gelme nedenini öğrendiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Çağatay'ın Cumali'yi istediği Yamaç'tan polis de Çağatay'ı istedi. Bir gün süre verilen Yamaç'ın ne yapacağı merak konusu oldu. Yamaç, final sahnesinde öldü sanılan Emir'in yanına giderek ekran başındakilere büyük bir şok yaşattı.