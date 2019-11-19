Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap
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Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

Fenomen dizi Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Lanet bir dizi" eleştirine cevap verdi. İynemli "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:10
Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun

Show ekranlarının reyting rekortmeni dizisi son dönemde şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı 'nun "Çukur diye lanet bir dizi var" şeklinde başladığı eleştirisi, dizinin en sevilen karakteri Yamaç'ı canlandıran 'ye soruldu. Ünlü oyuncu gelen eleştirileri normal karşıladığını söyledi.

"HER ŞEYDE OLDUĞU GİBİ BU DA ELEŞTİRİLİYOR"

Geçtiğimiz akşam sevgilisi Bige Önal'la bir restoran çıkışı görüntülenen Aras Bulut İynemli, gazetecilerin sorularını cevapladı. Muhabirler İynemli'ye dizisi hakkında gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğünü sordu. Başarılı oyuncu, "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye."

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMİŞTİ

Soylu'nun eleştirisini kabul etmeyen dizinin İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal da "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" demişti.


Haber Videosu: Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap
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HABER YORUMLARI (10)

  • YASİN ÖZ:
    eee bu ülkeyi siz yönetiyorsunuz adalet ve egitimde berbat yönetiyorsunuz akp hiçmi suçun yok. . . çocuklarımızın çogu dinsiz yetişiyor
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  • FİKİR:
    Gerçekleri paylaşıyoruz demiş birileri;Her gerçek her yerde söylenmez, gerçekleri paylaşmak, üzerine bir senaryo yazıp oynamak istiyorsanız neslimizi, osmanlıyı, müslümanlığı anlatan diziler yapın da kardeşliği, kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi kaybetmeyelim. NEsil elden gidiyor nesil. . . Uyanın artık. . .
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  • ACI GERÇEKLER:
    RTÜK olarak adlandırılan kurum sadece bu diziye değil de bütün yayınlanan uygulamalar için diyorum kuralları takip etmiş olsaydı, ahlâki çerçeveler içeriğinde görevini yapsaydı bu toplum şu anda bu şekilde özentili, hırçın, kültürünü kaybeden, vb. . ''örnekler çoğaltılabilir'' bir toplum haline gelmezdi. Gayri müslimlerin amacı olan ''Savaşta biz onları yenemiyoruz, Osmanlı ve müslüman halkını ancak içten yıkarak yenebiliriz. . . '' düşüncelerine fırsat veren bir kurum haline geldiğini düşünüyorum.
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  • ÇUKUR:
    Soylu Bey kanser için , kimsesiz çocuklar için , kadın cinayetleri , sokak hayvanları ve benzeri birçok olaya dikkat çeken farkındalık yaratan dizi ile sizi kıyaslıyorumda ne faydanız oldu acaba :)
    Cevap Yaz 26 18 Yayından Kaldır
  • ASDF:
    Ulan dünyada ne diziler var. Anlattıkları şeyleri aklın almaz. Normal ülkelerde eğitim seviyesi yüksek olduğundan vatandaşları gördükleri her halta özenmez. fark bu.
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  • MEMLEKETİM:
    Bunlarda kendini birsey zannediyor. Ahlak bozucu dizi. Ama biraz haklilik payi var. Bir ülkenin icisleri bakani bu bir lanet dizi ifadesini kullaniyorsa ya icisleri bakani isgembeden salliyor yada Rtürk diye bir kurum uyuyor.
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