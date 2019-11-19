Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap

19.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:10

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur son dönemde şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Çukur diye lanet bir dizi var" şeklinde başladığı eleştirisi, dizinin en sevilen karakteri Yamaç'ı canlandıran Aras Bulut İynemli'ye soruldu. Ünlü oyuncu gelen eleştirileri normal karşıladığını söyledi.

"HER ŞEYDE OLDUĞU GİBİ BU DA ELEŞTİRİLİYOR"

Geçtiğimiz akşam sevgilisi Bige Önal'la bir restoran çıkışı görüntülenen Aras Bulut İynemli, gazetecilerin sorularını cevapladı. Muhabirler İynemli'ye dizisi hakkında gelen eleştiriler hakkında ne düşündüğünü sordu. Başarılı oyuncu, "Her şeyde olduğu gibi eleştiriliyor. Bu bir dünya, bu bir hikaye, başka şeyler de anlatıyoruz aslında" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı televizyon dizilerini eleştirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

"Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye."

ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEMİŞTİ

Soylu'nun eleştirisini kabul etmeyen dizinin İdris Koçovalı'sı Ercan Kesal da "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" demişti.