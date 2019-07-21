Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli askerliği veda pozuyla bitirdi

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Yamaç Koçovalı karakterini başarıyla canlandıran Aras Bulut İynemli, dizinin sezon finaline girmesiyle bedelli askerliğe gitti. Genç oyuncu, 3 haftalık görevinin ardından veda pozuyla askerliğini bitirdi.

ASKERLİĞİ BİTİRDİ

Türk dizi tarihine damga vuran yapımlarda yer alan başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, 1 Temmuz'da Kütahya'daki birliğine teslim olmuştu. İynemli, 3 haftalık sürenin ardından askerliğinin sonuna geldi.

ARAS BULUT İYNEMLİ KİMDİR?

25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbulludur. Yeşim adında ablası ve kendisi gibi oyuncu olan Orçun adında abisi bulunmaktadır. Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunudur ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaktadır. Eğitimine hayli önem veren İynemli, oyuncu olduktan sonra okulunu dondurma kararı almış.

İlk olarak Arka Sokaklar dizisi ile kamera karşısına geçen İynemli, 2010-2013 yıllarında Mete Akarsu karakterini canlandırdığı "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisi ile yıldızı parladı. Performansı ile göz dolduran 2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Bayezid rolünü canlandıran yakışıklı oyuncu, ardından 2015 yılında "Maral" dizisinde Hazal Kaya ile başrolü paylaştı.

2015-2016 yıllarında "İçerde" dizisinde Umut/Mert karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli, şimdilerde ikinci sezonu yayınlanan "Çukur" dizisinde Yamaç karakterini canlandırmaya devam etmektedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan 28 yaşındaki Aras Bulut İynemli, 1.80 metre boyunda, 70 kilo ve Başak burcudur.

İynemli Show TV'nin reyting makinesi Çukur'da Yamaç Koçovalı karakteriyle kamera karşısındaki serüvenine tam gaz devam ediyor.