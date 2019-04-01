Çukur'un Tanıtımında Büyük Sürpriz! Veli Cevher Ortaya Çıktı
Reyting rekortmeni Çukur'un yeni tanıtımında, kadroya dahil olan Çarpışma'nın yıldız ismi Veli Cevher ortaya çıktı.
Show TV'nin reyting rekorları kıran Çukur'un 59'uncu bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü seyriciyi ekrana kilitleyen Çukur'a geçtiğimiz günlerde sürpriz bir transfer gerçekleşmişti. Çarpışma'da Veli Cevher rolüyle dikkatleri üzerine çeken Onur Saylak, konuk oyuncu olarak Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu.
TANITIMDA BÜYÜK SÜRPRİZ
Veli Cevher'in, Çukur'a gelerek izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattığı tanıtımda, bir yabancının mahalleye girdiğini gören Çukur çocukları hareketleniyor. Salih, eski arkadaşı olan Veli'den "Benim kardeşimin hanımı, gelinimiz kaçırıldı. Nasıl çözeriz bu işi?" sözleriyle yardım isterken, Yamaç'ın düşünceli halleri dikkat çekiyor.
YORUMLAR