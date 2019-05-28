Çukur'un sezon finalinde çok eleştirilen tekerlekli sahneye esprili gönderme

Fenomen dizi Çukur sezon finali bölümüyle ekranlara damga vurdu. Sevenlerine görkemli bir sezon finali hazırlayan Çukur, izleyenlerini güldürmeyi de ihmal etmedi.

TİYE ALDILAR

Geçtiğimiz bölümde tekerlekli çatışma sahnesiyle çok konuşulan Çukur, son bölümde aynı sahneye yer vererek kendisini tiye aldı.

SAHNEYE ESPRİLİ GÖNDERME

Koçavalılar, Azer ve Timsah'la işbirliği yapan Yücel'le karşı karşıya geldiği sahnede, çatışma alanına tekerlekle gelen bi kişiyi Vartolu durduruyor. Vartolu, tekerlekten indirdiği elemana kızıp "Oğlum yapmayın böyle şeyler, meşaleleri de söndürün" diyerek eski sahnelere gönderme yaptı.

ÇUKUR 67.SON SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel'e hesap soruyor. Yamaç, "Gittiğin yerde Baykal'a, Çeto'ya, Mahsun'a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!" sözleriyle Yücel'in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur'da Yücel'e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.



