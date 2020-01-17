Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?
Ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un 84. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Aldıkları haberle büyük bir panik yaşayan Koçavalılar, Çağatay Erdenet'in mekanına geliyor ve yerde yatan kişiyi görünce şoke oluyorlar.
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un 3. sezon 17. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Diziye sonradan dahil olan Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri, tehdit cümleleri ve yeni hamlesiyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
ÇAĞATAY KİMİN CANINA KIYDI?
Çağatay Erdenet bu kez Selim'in karşısına çıkarak, "Eğer bir yanardağın yakınlarında yaşamayı tercih ettiysen o yanardağın senin yaşamana izin verdiğini hatırlaman lazım. Yoksa taş olursun" sözleriyle tehdit ediyor. Koçovalılar ise aldıkları haberle büyük bir panik yaşıyor. Yerde hareketsiz buldukları kişinin kim olduğu ise merak uyandırıyor.
ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çağatay Erdenet'in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay'ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca'yı Azer'in evinden almaya çalışan Cumali'yi sakinleştirecek. Karaca'nın Cumali'nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu'nun Türkiye'ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak. Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.
Çukur'un 3. Sezon 16. Bölümünde (83. Bölüm); Çağatay Erdenet'in müttefiklik teklifindeki sembolik altını kabul eden Yamaç, Mahsun'dan da patlayıcıları aldıktan sonra harekete geçiyor. Yamaç, Erdenet'e sözlü bir cevap vermek yerine, bir teslimatı yok etmeyi seçiyor. Sembolik altını ise patlama mahalline bırakarak cevabını iletiyor.
Haber Videosu: Çukur'un merakla beklenen 84. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağatay kimi öldürdü?
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ne yapalım çağatay öldüyse çok sevindik üzüleceğizmi zannettiniz biz bu dizi kalksın diye dua ediyozCevap Yaz Yayından Kaldır
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Metin gider kardeşinin ardındanCevap Yaz Yayından Kaldır
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şenol sizlere ömürCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BENCE ÇOK İYİ DİZİ SAÇMA SAPAN DİZİLER OK ADAR ÇOK Kİ HEP YANI SENORYA SADECE KİŞİLER DEĞİŞİK ESKİ FİLİMLER GİBİ ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN ODİZİLERE BAKIN YORUM YAPMAYINCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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yorum yapmış olmak için yazmayın şuraya isteyen izler istemeyen izlemez benim favori dizim o kadarCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Nejat İşler e yakıştırmadım bu saçma diziyi. . .Cevap Yaz 3 25 Yayından Kaldır
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nejat işlerin canlandırdığı karakter herkesi öldürsün ve bu lanet dizi bitsin. oyuncular hepiniz lanetleneceksiniz. sadece para için bu kadar düşmeyin. daha kaliteli işler arayınCevap Yaz 7 18 Yayından Kaldır
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bu diziye saçma diye hayatında hiç dizi izlemiş mi acaba?Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Türkiyenin en önemli konularını tek tek saymışsınız tebriklerrrCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır