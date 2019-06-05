Çukur'un İdris Babası Ercan Kasal'dan yeni sezon açıklaması!

Ekranların en çok izlenen dizisi Çukur, 67'inci bölümle sezon finali yaptı. Efsane dizinin son bölümünde ailenin kadınlarının hayatı karşılığında canı istenen İdris Koçovalı'nın diziye veda edip etmediği ise merak konusu oldu.

YENİ SEZONLA İLGİLİ KONUŞTU

Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Çukur'un İdris Babası Ercan Kesal, yeni sezon için "Şunu söyleyebilirim rahatlıkla, ilk iki sezonu aratmayacak" ifadelerini kullandı. Kesal, "İdris Baba ölecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

İDRİS BABA ÖLÜYOR MU?

Par'ın "Yeni sezonda İdris Baba öldü mü, yaşayacak mı?" sorusuna yanıt veren Kesal "İşte o da işin güzel tarafı. O sorunun cevabı için 3 ay boyunca bekleyecekler. Yaz boyunca çok da fazla kafalarına takmasınlar. Sonuçta iyi olacak, şunu söyleyebilirim rahatlıkla, ilk iki sezonu aratmayacak Çukur" diye cevap verdi.

"SOSYOLOGLAR İNCELEMELİ"

Usta oyuncu Kesal, "İlk iki sezonu aratmayacak. Çukur'un seyirciyle kurduğu ilişkiyi ciddi anlamda sosyologlar incelemeli. Çok geniş bir skalada insan grupları izliyor. Röportajlarda bazen, yaşanmış bir örnek olduğu için söylüyorum. Yurt dışında bir üniversitede festival için davet edildim. Otopark görevlisi Çukur hastası" yorumunu yaptı.

"SİNEMADA KLASİK OLAN BİR ŞEYİ BECERDİ"

Dizinin seyirciyle olan ilişkisini gözlemleyen Kesal, "Uçakta yanımda oturan beyaz yakalı, finans üst düzey yöneticisi Çukursuz geçirmiyor Pazartesileri. Bir akademisyen aynı şeyleri söylüyor. Sinemanın gücü neyse Çukur onu fark etmiş bence. İyi oyuncular, iyi yönetmenler seyirciyi kurdukları dünyaya inandırmış durumda. Çukur sinemada klasik olan şeyi becerdi. Seyirci kendini iyi hissettiği dünyayı Çukur'un dünyasını buldu. Çukur'daki babanın nasihatlarını kendine söylenmiş gibi algılıyor. Aile dayanışması, feda duygusu, özveri seyirciye iyi geliyor" dedi.