: Çukur'un Haluk Bilginer'e Emmy selamı büyük alkış topladı

03.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:59

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur son bölümüyle yine nefes kesti. Çukur'da kadınların kaçırılması Koçavalıları devreye soktu. Aksiyon sahnesinin yine bol yaşandığı dizide Haluk Bilginer sürprizi yaşandı.

"O BENİM İÇİN ŞAHSİYET MESELESİ"

Kaçırılan kadınlarını kurtarmak için mahallenin altına üstüne getiren Cumali Yamaç'a seslenerek "O benim için bir şahsiyet meselesi" diyerek Emmy ödülüyle gururlandıran Haluk Bilginer'e gönderme yaptı. Çukur'un meşhur duvar yazısında da aynı sözün yazılması büyük alkış topladı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurlu kadınların kaçırılması mahallede şok etkisi yaratacak. Bütün Çukur korku içindeyken herkes Koçovalılardan yardım bekleyecek.

Azer ve Efsun cephesi giderek kalabalıklaşırken Koçovalılar her zamanki gibi nefesleri kesecek bir planla onları hiç beklemedikleri şekilde vuracak. Mahalleliler bütün İstanbul'a yayılıp Koçovalılara yardım edecek ve Çukur'un İstanbul'da olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Mahalle İstanbul'un altını üstüne getirirken hapisten çıkan Vartolu'nun ne yapacağı büyük merak konusu olacak.

Azer ve Yamaç'ın arasındaki gerilim giderek tırmanırken, Koçovalı erkeklerinin kendilerini içinde bulacakları aksiyon dolu anlar ise ekran başındakilerin nefesini kesecek.

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