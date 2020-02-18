: Çukur'un 88. bölümü yayınlandı! Çağatay'ın yaptıklarını gören Yamaç, hayatını şokunu yaşadı

18.02.2020 07:39 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:47

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur, dün akşam 88. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesin sahnelerin yaşandığı dizide, Çağatay Erdenet'in Çukur üzerine yaptığı planlar herkesi şoke etti.

ÇAĞATAY, ÇUKUR'U YOK ETMEK İÇİN PLANLAR YAPTI

Çukur'u bitirmek için harekete geçen Çağatay'ın medyada yaptırdığı olumsuz haberler nedeniyle suç örgütü olarak görülen mahalleli zor anlar yaşadı. Çukur'da yaşayanlar çalıştıkları iş yerlerinden kovulunca geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Polis tarafından aranan Koçovalılar ise mahalleye gelemeyince ortalık boş kaldı. Bu durumdan yararlanan Çağatay ikinci planını devreye soktu. Mahalleye soktuğu adamları sayesinde Çukur'dakilere uyuşturucu sattırmaya başladı.

"BEN ÇUKUR'LA ÇOK UĞRAŞTIM, BİRAZ DA KENDİNİZ UĞRAŞIN"

Kalp krizi geçiren Emmi'yi hastanede ziyaret eden Yamaç ise, Emmi'nin nasihatları sonrasında kendine geldi. Yamaç yokluğunda yaşananları ve kayıpları gördü. Kendi omuzlarına düşen yükü farkeden Yamaç Çukur'a dönünce kendisini bekleyen sorunlarla yüzleşti. Çukur'daki gençlerin uyuşturucu madde kullanarak kendilerindne geçtiğini gören Yamaç, manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. O sırada telefon açan Çağatay ise "Ben Çukur'la çok uğraştım. Artık biraz da kendiniz uğraşın" dedi.

YAMAÇ'I ÖLÜMDEN KURTARDI

Yamaç, kendisini öldürene 5 milyon TL vereceğini duyuran Çağatay'ın planı nedeniyle sürekli saldırıya uğramaya başladı. Tuzağa düşen Yamaç öldürülmek üzereyken son anda yetişen Mahsun tarafından kurtarıldı. Yamaç'a can borcu olduğunu söyleyen Mahsun, Yamaç'a içinde bulunduğu zor durumu anlattı.

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