: Çukur'un 84. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu karşı karşıya geliyor

18.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 18.01.2020 23:54

Show TV'de ekrana gelen, başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 3. sezon 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

VARTOLU VE SELİM YAMAÇ'A KARŞI CEPHE ALDI

İdris Koçovalı'yı Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenen Vartolu ve Selim, kardeşlerine karşı cephe alır. Selim, "Niye yaşadın oğlum sen. Anlat" sözleriyle Yamaç'ta tepki gösteriyor.

Mahsun'la konuşan Yücel'in, "Geçen sefer karısını aldım. Babasını aldım. Şimdi kendisini alacağım" sözleri ise fragmanda dikkat çeken sahneler arasında yer alıyor.

"YA O, YA BEN"

Babasını Yamaç'ın öldürdüğünü öğrenen Vartolu'nun "Bunu bilerek yaşayamam. Ya o, ya ben" sözleri ise fragmana damga vuruyor.

ÇUKUR'UN İLK BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLDU?

Çukur dizisnin ilk bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Çukur'un ilk fragmanında, Çağatay Erdenet bu kez Selim'in karşısına çıkarak, "Eğer bir yanardağın yakınlarında yaşamayı tercih ettiysen o yanardağın senin yaşamana izin verdiğini hatırlaman lazım. Yoksa taş olursun" sözleriyle tehdit ediyor. Koçovalılar ise aldıkları haberle büyük bir panik yaşıyor. Yerde hareketsiz buldukları kişinin kim olduğu ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in oyuna girmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılacak. Yamaç'ın Çağatay karşısında ne yapacağı merak konusuyken Yamaç'tan önce davranan Azer herkesi şaşırtacak. Gizemli Erdenet ailesini en iyi tanıyan Efsun, Çağatay'ın sürpriz ziyaretiyle köşeye sıkışacak. Bir yandan yeni düşmanlarıyla baş etmenin yolunu arayan Koçovalılar bir yandan da Karaca'yı Azer'in evinden almaya çalışan Cumali'yi sakinleştirecek. Karaca'nın Cumali'nin karşısında durduğu anlar nefesleri kesecek. Vartolu'nun Türkiye'ye dönmeye çalışırken tanıştığı bir isim geçmişle ilgili yeni sorular doğuracak. Uzun bir maceranın sonunda babasının katilini öğrenen Vartolu'nun tepkisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak.

Çukur'un 3. Sezon 16. Bölümünde (83. Bölüm); Çağatay Erdenet'in müttefiklik teklifindeki sembolik altını kabul eden Yamaç, Mahsun'dan da patlayıcıları aldıktan sonra harekete geçiyor. Yamaç, Erdenet'e sözlü bir cevap vermek yerine, bir teslimatı yok etmeyi seçiyor. Sembolik altını ise patlama mahalline bırakarak cevabını iletiyor.

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