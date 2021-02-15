Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur final mi yapıyor, neden final yapıyor?

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur final mi yapıyor, neden final yapıyor?

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un ilerleyen bölümlerde final yapacağı duyuruldu. Peki, Çukur ne zaman final yapıyor? Çukur ne zaman bitecek? Çukur final mi yapacak? Çukur bitti mi? Çukur bitiyor mu?

ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da olaylar iyice hızlanıyor. Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı

Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde. Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR? ÇUKUR NEDEN BİTİYOR?

4 sezondur devam eden Çukur dizisi, final mi yapıyor? Çukur bitiyor mu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Birsen Altuntaş haberine göre, 2 yıllık zaman aşamasına uğrayacak. Çukur dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde... Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

ÇUKUR HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır.Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 22. son bölüm ardından, 4. sezon 23.. bölüm fragmanı bu akşam, saat 20.00'da SHOW ekranlarında olacak.