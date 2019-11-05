Çukur dizisinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı

05.11.2019 07:27

Ay yapım imzalı Çukur dizisinin 3'üncü sezon 8'inci yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç ile iki koruma arasında yaşanan dövüş sahnesi ise izleyenleri ekrana kilitlerken eve giremeyen Yamaç'ın sözleri ise herkesi gülümsetti.

KORUMA VE YAMAÇ'IN DİYALOĞU DİKKAT ÇEKTİ

Çukur yeni bölümde Yamaç, Aliço'yu almak için yeniden Yavuz Çoban'ın evine geliyor. "Yamaç Koçovalı ben!" diyerek dövüşmeye başlayan Yamaç'a asker kökenli iki koruma engel oluyor. Şaşkına dönen Yamaç, korumaların elinden kurtulmayı başarıyor. Yamaç'ın "Sizi tebrik ediyorum. Normalde 'Yamaç Koçovalı ben' deyince gerçekten oluyordu.Tabi siz genç ve asker kökenli olduğunuz için" demesi ise eğlenceli anlara sebep oldu.

Korumaların müdahalesiyle içeri giremeyen Yamaç ise pes etmeyerek "Girerim" deyip arabayı adamların üzerine sürüyor. Yamaç'ın kapıyı kırarak evi girdiği yeni bölümün devamında ne olacağı ise şimdilik merak konusu.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'un 4 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen 3. sezonun 7. bölümünde rehin tutulan ve kardeşleriyle tehdit edilen Azer, malları bulmak için harekete geçti. Yamaç kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca, Azer'in annesi Fadik'i evlerinde misafir etti. Bu sırada annesini her yerde arayan Azer, kardeşlerini kurtarmak için Akın'dan malların yerini öğrenmeye çalıştı. Akın, kardeşi Karaca'yı ele vermemek için susarken Kutay'ı hesaba katmadı.

Kutay'ın ele verdiği Karaca'yı kaçıran Azer malların yerini öğrenmeye çalışırken Akın, kardeşinin kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkıştı. Aliço'nun şifreli konuşmasını çözmeye çalışan Yamaç'ın yardımına Ferhat koştu. Yamaç ve Çukurlular Aliço'dan gelen gizemli şifre "Kırmızı balık"ın peşine düştü ve Yavuz'un kurduğu tuzaklarla karşılaştı. Komutan Yavuz Çoban, sıkı bir askeri eğitimden geçirdiği Aliço'yu, Yamaç ve Selim'i kullanarak köşeye sıkıştırdı. Aliço'ya ulaşamayan Yamaç, Cumali ile birlikte diğer hedefi Dağhan'a yöneldi.

Bu sırada Karaca'nın kaçırıldığını öğrenen Selim, kızını kurtarmak için harekete geçti. Murtaza'nın Yamaç ve Cumali'yle karşı karşıya geldiği anlar ise tansiyonu yükseltti. Cumali ve Yamaç'ı karşısında bulan Murtaza'nın, Cumali'nin elini öptüğü anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Murtaza'nın "Bükemediğin eli öpeceksin!" sözlerinin dikkat çektiği final sahnesinde Koçovalılar herkesten güçlü olmak için çıktıkları bu yolda ilk adımlarını birlikte attı.