Çukur dizisinin 71. bölüm fragmanı yayınlandı

03.10.2019 22:56

Reyting rekortmeni Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla izlenen dizinin fragmanı dizi severlerin nefesini kesti.

ÇUKUR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur'un son bölümünde; kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın'la birlikte harekete geçti. Bu ekibe Timsah da dahil oldu. Yamaç'ı ortadan kaldırmak için iş birliği yaptılar. Babasının yanında olan Aliço, Çukur'a ve Yamaç'a dönmek için elinden geleni yaptı. Diziseverler Aliço'nun Çukur'a dönüp dönemeyeceğini merak edildi.

Babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşuyor, hapisten kaçan Cumali, İdris'in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan'ın peşine düşüyor. Yamaç, Timsah'ı vuruyor ancak üzerindeki çelik yelek onu koruyor. Efsun'un fotoğrafını yakan Yamaç, "Sırada Efsun var." diyor. Ancak Efsun'u da öldürmüyor. Seyirciler Yamaç'ın düşmanlarını öldürmemesine anlam veremedi. Gelecek bölümde Yamaç öldü mü kurtuldu mu, Yamaç'ın düşmanlarını öldürmemesinin altında yatan sebep neydi gibi soruların cevapları ekrana gelecek.