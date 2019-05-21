Çukur Dizisinde Aliço Karakteri Öldü mü? Rıza Kocaoğlu Veda Mesajı Yayınladı

Çukur dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da dizisinde sezon finali öncesinde şok bir ayrılık yaşandı. Yücel, Aliço'yu kaçırdıktan sonra bir atık merkezinde hapsetti ve ipucu olarak siyah bir zarfla Yamaç'a buranın fotoğrafını gönderdi. Aliço'yu kurtarmaya gelen Yamaç ise yaşanan patlamayla yere düşüp bayıldı. Yamaç ise Aliço'nun öldüğünü Salih'ten öğrendi.

ALİÇO'NUN ETRAFINDAKİ KAĞITLARI ATEŞE VERDİ

Fotoğraftaki atık merkezini bulan Yamaç yanındaki genci gönderdikten sonra silahına sarıldı.. Mekanda keşfe çıkan Yamaç, Aliço'nun sesinin geldiği yöne gidince kötü sürprizle karşılaştı. Yamaç'a büyük bir tuzak kuran Yücel onu atık kağıtlardan yapılmış bir çukura hapsetti. Remzi ise Aliço'nun etrafındaki kağıtlara benzin döküp ateş verdi.

PATLAMANIN ETKİSİYLE BAYILDI

Aliço'nun olduğu odaya giren Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oldu. Yanan yığına doğru koşan Yamaç patlamasın etkisi ile yere düşüp bayıldı. Baygınlık sırasında geçmişe dönen Yamaç, Aliço ile geçirdiği bir günü hatırladı.

Atık merkezindeki patlama sonrası gözlerini hastanede açan Yamaç'ın ilk gördüğü kişi Salih oldu. Uyanır uyanmaz Aliço'yu soran Yamaç, Salih'in hallerinden şüphelenince acı gerçekle yüzleşti. Aliço'nun öldüğünü öğrenen Yamaç hemen ayağa kalkmaya çalışsa da Salih onu durdurdu.

INSTAGRAM'DAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Çukur dizisinde Aliço rolünü oynayan oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'danAliço karakterinin fotoğrafını paylaşarak el sallayan emoji koydu. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.