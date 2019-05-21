Çukur Dizisinde Aliço Karakteri Öldü mü? Rıza Kocaoğlu Veda Mesajı Yayınladı
Dün akşam 66'ıncı bölümüyle ekrana gelen Çukur'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yücel kaçırdığı Aliço'yu atık kağıtlardan yapılmış bir çukura hapsetti ve benzin dökerek ateşe verdi. Yangın sırasındaki patlamada yaralanan Yamaç ise Aliço'yu kurtaramadı.
Çukur dizisi 66. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur'da dizisinde sezon finali öncesinde şok bir ayrılık yaşandı. Yücel, Aliço'yu kaçırdıktan sonra bir atık merkezinde hapsetti ve ipucu olarak siyah bir zarfla Yamaç'a buranın fotoğrafını gönderdi. Aliço'yu kurtarmaya gelen Yamaç ise yaşanan patlamayla yere düşüp bayıldı. Yamaç ise Aliço'nun öldüğünü Salih'ten öğrendi.
ALİÇO'NUN ETRAFINDAKİ KAĞITLARI ATEŞE VERDİ
Fotoğraftaki atık merkezini bulan Yamaç yanındaki genci gönderdikten sonra silahına sarıldı.. Mekanda keşfe çıkan Yamaç, Aliço'nun sesinin geldiği yöne gidince kötü sürprizle karşılaştı. Yamaç'a büyük bir tuzak kuran Yücel onu atık kağıtlardan yapılmış bir çukura hapsetti. Remzi ise Aliço'nun etrafındaki kağıtlara benzin döküp ateş verdi.
PATLAMANIN ETKİSİYLE BAYILDI
Aliço'nun olduğu odaya giren Yamaç gördüğü manzara karşısında şok oldu. Yanan yığına doğru koşan Yamaç patlamasın etkisi ile yere düşüp bayıldı. Baygınlık sırasında geçmişe dönen Yamaç, Aliço ile geçirdiği bir günü hatırladı.
Atık merkezindeki patlama sonrası gözlerini hastanede açan Yamaç'ın ilk gördüğü kişi Salih oldu. Uyanır uyanmaz Aliço'yu soran Yamaç, Salih'in hallerinden şüphelenince acı gerçekle yüzleşti. Aliço'nun öldüğünü öğrenen Yamaç hemen ayağa kalkmaya çalışsa da Salih onu durdurdu.
INSTAGRAM'DAN VEDA PAYLAŞIMI YAPTI
Çukur dizisinde Aliço rolünü oynayan oyuncu Rıza Kocaoğlu, dizideki sahnenin hemen ardından Instagram'danAliço karakterinin fotoğrafını paylaşarak el sallayan emoji koydu. Dizide Cumali rolündeki Necip Memilli ise bu fotoğrafa 'Her şey için teşekkürler. Emeğine sağlık' notunu yazdı.
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feyk veda . . . veda edecekse neden 3 bölümdür istihbarat takıp edıyor. . . onlar kurtarmıştırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok yanlış karar kadro gıttıkce kalıte düşüyor yazıkCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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aliçoyu arayan adamlar ne oldu ?Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Aliçoyu son anda kaçırdılar Aliço daha ölemez takipteki Mit ciler var. Aliçoyu neden takip ediyorlar bunu görmeden ölmez. çok kritik bir yerde güçlü bir şekilde çıkacak aliçoCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Aliço Ölmedi Ali bey gelecek böyle bir karakter sizce bu kadar basit bir veda? olmaz az kafanızı çalıştırın ALİÇO öldü Ali Bey gelecek )Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır