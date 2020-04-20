Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Çukur dizisi, oyuncuların evlerinde çektiği yeni bölümle izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü ise bugün yayınlanacak.

Dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerde 3 sezondur her bölümü reyting rekorları kıran Çukur dizisinin çekimlerine ara verildi. İlk iki hafta evden canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşan oyuncular, bu sefer de ev özel bölümüyle ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMÜ EVLERİNDE ÇEKTİLER

Yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ve farklı senaryosuyla adından söz ettiren dizinin oyuncuları, hayranlarından daha fazla uzak kalamadığı için yeni bölümü kendi imkanlarıyla evlerinde çekmeye karar verdi. Her bölümü heyecanla beklenen dizinin yeni bölümünde Yamaç'la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu'nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer'in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

"ÇUKUR EVDE" YAYINLARI YAPMIŞLARDI

Dizinin başarılı isimleri salgın nedeniyle çekimlere ara verilince Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un bugün yayınlanacak olan yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.