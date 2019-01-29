Çukur'dan Ayşen Gruda İçin İnce Mesaj: Cennete Gidecekmiş İki Gözümün Çiçeği
Show Tv'nin popüler dizisi Çukur'un yeni bölümünde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Ayşen Gruda unutulmadı. Dizide, usta sanatçıya duvar yazısıyla ince bir mesaj gönderildi.
7'den 70'e herkesi sevdiği bir isim olan, filmleri, oyunları ve dizileriyle gönüllerde taht kuran Ayşen Gruda, Çukur dizisi tarafından da anıldı.
'ÇUKUR' UNUTMADI
Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören usta sanatçı 74 yaşında hayata veda etmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Yeşilçam'ın Domates Güzeli'ni Show TV'nin fenomen dizisi Çukur da unutmadı.
"CENNETE GİDECEKMİŞ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"
Dizinin hemen her bölüm ince mesajlar verilen duvar yazıları arasında Gruda'ya bir selam çakıldı. Ayşen Gruda'nın duvara çizilen resminin üzerine "Cennete Gidecekmiş İki Gözümün Çiçeği" notunun düşüldüğü duvar yazısıyla usta santaçıya ince bir mesaj gönderildi.
İşte o duvar yazısı;
YORUMLAR (35)
-
ateşte bir ışıktır. . . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bu dizileri izleyen nasıl suç işlemez?Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Vefat eden birisi için ışıklar içinde uyu deniyor Ben vasiyet edeceğim ölünce bana pamuk yerine direkt ampul tıkasınlar hatta ampul az gelir en büyüğünden florasan lambası kullansınlar...Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
-
Ülkemizde kenevir ekimi baslayacakmis,, kolombia yapmalari kalmisti..ekim sebze meyveyi bitirdiler..kenevirle de öldürürler birbirine düsürürler calintilar cogalir..wah wahhh sonumuz ...!Cevap Yaz 4 4 Yayından KaldırBİRİSİ: plan o zaten baksanıza torpilsiz devlete girilmiyor. tarım bitti fabrikalar kapanıyor yada satılıyor. cezaevleri fabrika diye addediliyor. bi plan var işliyor3 2 Yayından Kaldır