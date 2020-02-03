Çukur'da Yamaç ile Vartolu'nun büyük yüzleşmesi sosyal medyaya damga vurdu
Fenomen dizi Çukur, 86. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Vartolu ile Yamaç'ın büyük yüzleşmesi Çukur'a damga vururken, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da da "#büyükyüzleşme" etiketi gündem oldu.
Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin merakla beklenen 86. bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı yeni bölümde Yamaç ile Vartolu yüz yüze geldi.
BÜYÜK YÜZLEŞME GERÇEKLEŞTİ
Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Necip Memili'nin başrollerde oynadığı Çukur'un son bölümüne, Vartolu'nun Yamaç planı damga vurdu.