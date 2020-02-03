Çukur'da Yamaç ile Vartolu'nun büyük yüzleşmesi sosyal medyaya damga vurdu

03.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 22:28

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin merakla beklenen 86. bölümü bu akşam izleyici ile buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı yeni bölümde Yamaç ile Vartolu yüz yüze geldi.

BÜYÜK YÜZLEŞME GERÇEKLEŞTİ

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan ve Necip Memili'nin başrollerde oynadığı Çukur'un son bölümüne, Vartolu'nun Yamaç planı damga vurdu.