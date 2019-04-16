Çukur'da Nefes Kesen Final! Sahte Baykal Öldürüldü
Reyting listesinde fırtına gibi esen Çukur'un son bölüm final sahnesi büyük heyecana sahne oldu. Sahte Baykal, Yamaç'a gerçekleri anlatmak üzereyken öldürüldü.
Geçtiğimiz bölümde Sena ve Mahsun'un ölerek veda etmesinin ardından diziye bir isim daha veda etti. Siyah yüzüklünün Baykal'ın yerine geçirdiği sahte isimYamaç'a gerçekleri anlatmak üzereyken öldürüldü.
YAMAÇ ÖLMEK ÜZEREYKEN KAPAĞI AÇTI
Çukur'un 15 Nisan Pazartesi yayınlanan 61. son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Çukur'da Sena'nın ölümünün ardından kendisine bırakılan notla şaşkına uğrayan Yamaç, siyah yüzüklü kişi tarafından akvaryuma kapatıldı. Ancak Yamaç ölmek üzereyken siyah yüzüklü kapağı açtı.
SAHTE BAYKAL ÖLDÜRÜLDÜ
Çukur'a yeni katılan Ahmet Melih Yılmaz'ın canlandırdığı Timsah karakteri ise son bölüme damga vurdu. Yamaç'a ulaşmak isteyen Timsah, Cumali'yi kaçırdı. Diğer yandan ise siyah yüzüklünün, Baykal'ın yerine koyduğu kişi ortaya çıktı. Sahte Baykal öldürülmek üzereyken kaçtı ve mahalleye geldi. Yamaç'a tüm gerçekleri anlatmak üzere olan sahte Baykal dürbünlü tüfekle vurularak öldürüldü.
SİYAH YÜZÜKLÜ, YAMAÇ'I AKVARYUMA KAPATTI
Çukur son bölümde Yamaç, Yüzüklü'nü kendisine bıraktığı küpürler sayesinde Gül Pavyon'a gidiyor. Sena ile olan anıları gözünün önünden geçiyor. Sena'nın hayatını kaybettiği akvaryuma bu kez Yamaç giriyor. Yamaç'ın gözlerini kapadığı sırada Yüzüklü, akvaryumun kapağını kapatıyor. Sena'nın başlangıç olduğunu, daha çok görüşeceklerini söylüyor ve kapağı açıyor.
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Türk tarihindeki gördüğüm en saçma dizidir .Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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HERKES BİLSİN TÜM PERDE ARKASINDAN ALİÇO ÇIKACAK VE YAMAÇ BU SEBEBTEN DOLAYI TIRLATACAK. İDRİSİN GEÇMİŞTE ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN OĞLU ÇIKACAK ALİÇOCevap Yaz 3 7 Yayından Kaldır....: Lan turşu öyle olsa mahalledekiler anlamazmı yamaçın haberi olmazmı mahalle selam veriyo adama tanıdık birisi ama aliço değil cüneyt arkın olabilir bence2 3 Yayından Kaldır
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Vay be Adamlar dizi yapmışlar helal olsun çok güzeldi heyecanla haftayı bekliyommCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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VALLA BİRŞEY DEMİYORUM YAAACevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır