Çukur'da Nefes Kesen Final! Sahte Baykal Öldürüldü

Geçtiğimiz bölümde Sena ve Mahsun'un ölerek veda etmesinin ardından diziye bir isim daha veda etti. Siyah yüzüklünün Baykal'ın yerine geçirdiği sahte isimYamaç'a gerçekleri anlatmak üzereyken öldürüldü.

YAMAÇ ÖLMEK ÜZEREYKEN KAPAĞI AÇTI

Çukur'un 15 Nisan Pazartesi yayınlanan 61. son bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Çukur'da Sena'nın ölümünün ardından kendisine bırakılan notla şaşkına uğrayan Yamaç, siyah yüzüklü kişi tarafından akvaryuma kapatıldı. Ancak Yamaç ölmek üzereyken siyah yüzüklü kapağı açtı.

SAHTE BAYKAL ÖLDÜRÜLDÜ

Çukur'a yeni katılan Ahmet Melih Yılmaz'ın canlandırdığı Timsah karakteri ise son bölüme damga vurdu. Yamaç'a ulaşmak isteyen Timsah, Cumali'yi kaçırdı. Diğer yandan ise siyah yüzüklünün, Baykal'ın yerine koyduğu kişi ortaya çıktı. Sahte Baykal öldürülmek üzereyken kaçtı ve mahalleye geldi. Yamaç'a tüm gerçekleri anlatmak üzere olan sahte Baykal dürbünlü tüfekle vurularak öldürüldü.

SİYAH YÜZÜKLÜ, YAMAÇ'I AKVARYUMA KAPATTI

Çukur son bölümde Yamaç, Yüzüklü'nü kendisine bıraktığı küpürler sayesinde Gül Pavyon'a gidiyor. Sena ile olan anıları gözünün önünden geçiyor. Sena'nın hayatını kaybettiği akvaryuma bu kez Yamaç giriyor. Yamaç'ın gözlerini kapadığı sırada Yüzüklü, akvaryumun kapağını kapatıyor. Sena'nın başlangıç olduğunu, daha çok görüşeceklerini söylüyor ve kapağı açıyor.