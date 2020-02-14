Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

14.02.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:39

Çukur'un yeni bölümünde; Yamaç, Cumali'den sıkı bir ağabey dayağı yiyor. Dövüş sahneleri heyecanı yükseltirken Emmi'ye ne olduğu merak uyandırıyor.

Mahsun'un Yamaç'ın yardımına koştuğu anlar dikkat çekerken, Nehir'in hamile olduğunu öğrenen Yamaç şoke oluyor. Videodan dizinin yeni bölümünden ilk görüntülerini izleyebilirsiniz.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana geldi. Çağatay'ın keyifle Çukur'a yapılan baskını izlediği bölümde, Çağatay'ın yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil, Koçovalı kadınlar da etkilendi. Yamaç ve Vartolu'nun Mahsun'u kurtardığını öğrenen Çağatay, Yamaç'ın hayatına karşılık para ödülü koydu. Yamaç'ı öldürmeyi başaran kişiye yüklüce bir para vereceğini söyleyen Çağatay, bu işi uzaktan çözmeye karar verdi. Baskınla birlikte Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur'u korumak Vartolu'ya düştü.