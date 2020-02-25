: Çukur'a damga vuran an! Yamaç, Çağatay'ın emrine girdi

25.02.2020 08:57 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:12

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisi dün akşam 89. bölümüyle ekrana geldi. Dağılan ailesini toparlamaya çalışan Yamaç, bir ilke imza atarak yenilgiyi kabul etti.

YAMAÇ PES ETTİ

Çukur son bölümde arandıkları için mahalleye giremeyen ağabeylerini bir araya getiren Yamaç, onları Çukur'a sokmanın bir yolunu buldu. Yamaç dağılan ailesini yeniden bir araya getirdi. Çukur'da babasının boşluğunu dolduramadığını düşünen Yamaç, Çağatay Erdenet tehlikesini de göz önünde bulundurarak mahallenin daha fazla zarar görmemesi için, Çağatay'a boyun eğmeye karar verdi. Çağatay'ın karşısına çıkan Yamaç, Çukur'u korumak için artık pes ettiğini söyledi. Yamaç, Çağatay'ın dostlarına verdiği altını geri isterken, Çağatay Erdenet'e ise emrinde olduğunu söyledi. Çağatay ise Yamaç'a "Doğru yolu bulacağını biliyordum" dedi.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Damla'yı adliye çıkışına gidip alan Cumali, onu Çukur'da manzaralı bir çatıya çıkarttı. Damla, çok özel bir şey olduğunu ve utandığını söyledi. Cumali kimseye söylemeyeceğine söz verince Damla, hamile olduğunu ve baba olacağı müjdesini verdi. Cumali bunu duyunca şaşkınlıktan konuşamadı.

Efsun'un yanına giden Yamaç, Efsun'un yanında kalmak istediğini ama artık yapamayacağını anlattı. Yamaç, Nehir'in hamile olduğunu ve kendi çocuğunu taşıdığını; babasının hatalarını tekrarlayamayacağını söyledi.

Yamaç'ın isteğiyle Koçovalılar'ın evine gelen Nehir, onunla konuşmak istedi. Yamaç çocuğu korumak için verdiği sözün sonuna kadar arkasında olacağını ancak fazlasını yapamayacağını anlattı.

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