Çukur 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Çukur 26. bölüm izle, son (26) bölüm full izle!

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ÇUKUR 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 26. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 26. bölümün ardından şimdi de Çukur 27. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 27. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 4. SEZON 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği bölümde mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar ise merak konusu.

ÇUKUR 4. SEZON 25. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aliço'nun değişen Çukur'a karşı düşüncelerini söylediği tanıtımda Yamaç'ın da bir evinin olmadığını söylemesi dikkat çekiyor. Yamaç ile Vartolu arasında gerilim yükselirken, Yamaç'ın Vartolu'ya saldırma sebebi akıllarda soru işareti bırakıyor. Yamaç ve Efsun'un karşılaştığı anlar büyük heyecan uyandırırken, yıllar sonra birbirini gören ikili arasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 4. SEZON 26 BÖLÜM İZLE (118. BÖLÜM)

Çukur dizisinin 4. sezon 26. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.