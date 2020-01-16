Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz

16.01.2020 23:53 | Son Güncelleme: 17.01.2020 00:01

'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, HaberTürk TV'de, Türkiye'nin Nabzı Özel programına konuk oldu. Programda Atatürk'le ilgili de açıklamalarda bulunan Cübbeli, "Cumhuriyet rejiminin kurucusu. Kurucu başkanın aleyhine konuşmak, onu yıpratmak, uğraşmak İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:

ŞU ANDAKİ İLAHİYATÇILARI ATATÜRK'LE SUSTURUYORSUN

"Ben Oda TV ve Ulusal Kanal'a röportaj verdim. İleri geri konuşanlar oldu. Ben Atatürk'e hiçbir zaman dindar, namazlı abdestli adam demiyorum. Bu kişi vatanı kurtarılmasında çok büyük emek ve hizmetler sarfetmiş. Vatanın kurtarıcısı Cumhuriyetin kurucusu diyorum. Aleyhinde konuşmamak lazım diyorum. 10 sene evvel Teke Tek'te söylediklerim var. Şimdi söylemiyorum. Elmamılı Hamdi Yazır'a tefsir yazdırması, Buhari'yi tercüme ettirmesi. Bana karşı olanlar kötü niyette tercüme ettirdi dediler. Ben de şu anda kadınlarımız çarşaf giyiyorlar. Ben de gidiyorum Elmamılı Hamdi Yazır'ın tefsirine. Atatürk buna müdahale etmemiş. Şimdi bile Diyanet Buhari'yi tolere edemiyor. Atatürk tümünü tercüme edene dememiş, 'şu hadis ne biçim hadis' dememiş. Biz bunlardan din adına yararlanıyoruz. Şu andaki ilahiyatçıları Atatürk'ün yazdırdığı tefsirlerle susturuyorsunuz.

DEVLET HEPİMİZİN DEVLETİ, SAHİP ÇIKALIM

- Devleti kurucu olarak Selçuklu'nun, Osmanlı'nın devamı görüyorum. Rejimler, hükümetler değişebiliyor. Evvelce zina yasaktı bu hükümet zamanında serbest oldu. Faize karşıyım. Hükümetle devleti eş görmeyelim. Devlet hepimizin devleti, sahip çıkalım. İstediğimizi seçelim, seçtiğimiz adamlar da kanunları değiştirsin.

ATATÜRK'Ü YIPRATMAK İSLAMİYETİN RAZI GELDİĞİ BİR ŞEY DEĞİL

Türkçe Kuran'la namaz, ezan bizi rahatsız ediyor. Öyle laflar var o tarafa delil, öyle laflar var bize delil oluyor. Atatürk zaten kurucu başkan. Cumhuriyet rejiminin kurucusu. Kurucu başkanın aleyhine konuşmak, onu yıpratmak, uğraşmak İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz. Bir tanesi kalktı 'Atatürk hafızdı' diyor. Şimdi hafız demeye de lüzum yok, içki içmiyordu demeye lüzum yok."