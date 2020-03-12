Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın Cübbeli Ahmet Hoca, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgını sonrası bulaşıcı hastalıklara ilişkin merak edilen duaların yer aldığı bir PDF yayınladı. Cübbeli, duaları parayla satacaklara karşı da bir uyarıda bulundu.

Kamuoyunca Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası, bulaşıcı hastalıklara ilişkin merak edilen duaların yer aldığı bir PDF yayınladı. Cübbeli'nin resmi internet sitesinden yayınlanan dualara dair önemli bir de uyarı yapıldı.

"PARAYLA SATANLARA VİRÜS BULAŞSIN"

Uyarı metninde PDF dosyasının çoğaltılabileceğine dikkat çekilirken "Bu duâları kendiniz ve sevdikleriniz için çoğaltabilirsiniz ama parayla satanlara hakkım haram olsun, virüs bulaşsın" ifadeleri kullanıldı.

"ONLARA HAKLARIMIZI HARAM EDECEĞİMİZİ İFADE EDERİZ"

Açıklamanın devamında şu satırlara yer verildi: "Geçen günkü tweetimizde de bildirdiğimiz üzere bunları kendisi okumak için indiren, çıktı alan ve sevdiklerine dağıtmak için teksîr edenlere (çoğaltanlara) bu hususta haklarımız helâl ettik. Lâkin bunları menfaati için, istismâr için kullanan ve parayla satmaya kalkanlar bizim bedduâmıza dâhil olurlar. Onlara hakkımızı haram edeceğimizi tekrar tekrar ifâde ediyoruz. İnsan bu gibi hususlarda Allah-u Te'ala'dan korkmalı ve bunları istismâr malzemesi yapmamalıdır!"