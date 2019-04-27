Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na Yüklendi: Buna Milletimiz Göz Yummaz

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na Yüklendi: Buna Milletimiz Göz Yummaz

Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübelli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kaftancıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bazı sözleri sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Milletimiz buna göz yummaz" dedi.

"DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ BUNA GÖZ YUMMAMALI"

Cübbeli Ahmet, konuşmasında "Nasıl millete 'inandığınız Allahınız' diyor. Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Bu lafı diyen nasıl il başkanı oluyor. Nasıl soruşturma açılmıyor. Ben anlamıyorum ya. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz' ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (315)

  • ADALET HERKESE:
    Herkes ağzından çıkana dikkat edecek ayrıştırıcı değil birleştirici olacak kimse milleti gazlamasın sonra gaz sıkışması yaşanıyor
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  • NEDENACEPP:
    ŞERİAT İSTEYEN ARKADAŞLAR YAZ GELDİGİNDE NEDEN AFGANİSTANA PAKİSTANA GİTMEK YERİNE ANTALYA VE YURTDIŞINA GİDİYOR.
    Cevap Yaz 109 133 Yayından Kaldır
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