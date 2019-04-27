Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na Yüklendi: Buna Milletimiz Göz Yummaz
Cübbeli Ahmet Hoca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz." ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda Cübelli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kaftancıoğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bazı sözleri sıralayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Milletimiz buna göz yummaz" dedi.
"DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ BUNA GÖZ YUMMAMALI"
Cübbeli Ahmet, konuşmasında "Nasıl millete 'inandığınız Allahınız' diyor. Bak İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'devlet katil değil, seri katil' diyor. Bu lafı diyen nasıl il başkanı oluyor. Nasıl soruşturma açılmıyor. Ben anlamıyorum ya. Devletimiz, hükümetimiz buna göz yummamalı. Buna milletimiz de göz yummaz' ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (315)
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Herkes ağzından çıkana dikkat edecek ayrıştırıcı değil birleştirici olacak kimse milleti gazlamasın sonra gaz sıkışması yaşanıyorCevap Yaz 58 33 Yayından Kaldır
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ŞERİAT İSTEYEN ARKADAŞLAR YAZ GELDİGİNDE NEDEN AFGANİSTANA PAKİSTANA GİTMEK YERİNE ANTALYA VE YURTDIŞINA GİDİYOR.Cevap Yaz 109 133 Yayından Kaldır
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hocaya dil uzatanlar varya o iblislere sorsan islamın şartını bilmezler yolunu şaşırmış şaşkınlarCevap Yaz 173 139 Yayından Kaldır
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Şeriat isteyen başka ülkeye..bu ülkede ne çıkıyorsa yobazlardan çıkıyor zaten emin olun...Cevap Yaz 105 203 Yayından KaldırZORUNAMI GİTTİ: DÜRBÜLÜ SEN İSLAM DİNİNİN PALYAÇOSUSUN O ZAMANTüm 315 yorumu okumak için tıklayın39 41 Yayından Kaldır