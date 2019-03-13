Cü'de Aşık Veysel Anıldı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden olan, Sivas'ın ülkeye kazandırdığı Aşık Veysel'i, bağlama sanatçısı Erdal Akkaya'nın konuk olduğu söyleşi programıyla andı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, programda yaptığı konuşmada, bir toprak parçasını vatan haline getiren çeşitli değerlerin olduğunu, bu değerlerden en önemlilerinden birinin kültür olduğunu vurguladı.

O toprak parçası üzerinde yaşayan bazı insanların toplum üzerindeki etkisinden söz eden Yıldız, "Bu değerlerden birisi de hiç kuşkusuz Aşık Veysel'dir. Veysel, içinde yaşadığımız çağda aşkla söylediği şiirlerle şiir dilimizi adeta yenilemiştir. Bu yenilenme usta-çırak ilişkisiyle yetişen geleneğe bağlı aşığın çabasına işaret eder. Onun söylediği her bir şiir Köroğlu'ndan, Emrah'tan, Ruhsati'den esintiler getirir." ifadelerini kullandı.

Aşık Veysel'in aynı zamanda halk şairi olduğunu belirten Yıldız, büyük ozanın şairliğinde çektiği sıkıntıların yadsınamaz bir gerçek olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Veysel, güzelliklerden de özellikle dem vurur. Güzelliğin değerinin ancak aşk ile olacağını 'Güzelliğin on para etmez/Şu bendeki aşk olmasa/ Eğlenecek yer bulaman/ Gönlümdeki köşk olmasa' ifadeleri ile bizi alır götürür. 16'ncı yüzyılda yaşayan Fuzuli'nin ifadelerini çağrıştırır. Onun için Veysel, tarihini ve kültürünü geçmişten geleceğe bilen bir şairimizdir. 13'üncü yüzyılda Mevlana'dan, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre'den sesler taşır bize. Böylece içine doğmuş olduğu kültürün farkında olduğunu ve kültürü çok iyi öğrendiğini de özümsediğini de gösterir. İmanı, inancı ve vatan sevgisiyle mütevazılığı bu denli güzel işleyen o büyük ustayı genç nesle aktarmak da bizim görevimizdir. Üniversite olarak da böyle bir görevimiz var. Bu vesile ile Aşık Veysel'e rahmet diliyorum."

Daha sonra bağlama sanatçısı Erdal Akkaya söyleşi gerçekleştirdi. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas'ta farklı kültürlerin bir arada bulunmasının önemine değinen Akkaya, bu çalışmaların devamının gelmesini ümit ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA