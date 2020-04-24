ÇÜ'de 35 odalı yeni ameliyathane hizmete girdi Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, dijital ve entegrasyon sistemi donanımına sahip 35 odalı yeni ameliyathane hizmet vermeye başladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, dijital ve entegrasyon sistemi donanımına sahip 35 odalı yeni ameliyathane hizmet vermeye başladı.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Başhekim Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ilk ameliyatın ardından, yeni ameliyathaneye ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Kibar, ziyarette yaptığı konuşmada, yeni ameliyathanenin hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mevcut 23 olan ameliyathane sayısının yetersizliği ve alt yapısının da eskimiş olması nedeniyle sorunlar yaşandığını belirten Kibar, sorunların giderilmesi için birkaç yıl önce mevcut ameliyathanenin üst katında yeni bir ameliyathane inşaatını başlattıklarını kaydetti.

Beş bin metrekare alan üzerine inşa edilen yeni ameliyathanede tam donanımlı toplam 35 ameliyat odasının bulunduğunu ifade eden Kibar, burada ayrıca anestezi birimi, yatakhane, derslikler, kafeterya, otomasyon gibi birimlerin olmasının yanı sıra özellikli robotik cerrahi-transplant odaları, postoperatif ünite ve merkezi sterilizasyon ünitesinin de yer aldığını bildirdi.

Doç. Dr. Rencüzoğulları da, yeni ameliyathanede mevcut olan entegrasyon alt yapısı sayesinde yapılacak olan ameliyatların canlı yayınlarla aktarımının başta Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu olmak üzere dışarıdaki platformlara iletilmesinin mümkün olacağını kaydetti.

Ziyarette, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz, Hastane Baş Müdürü Ali Önal ve diğer hekimler de hazır bulundu.

Kaynak: AA