CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza ve Tevkifevleri personelinin merakla beklediği isteğe bağlı atama sonuçları, bugün açıklanması bekleniyor. Peki, CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor. Peki, CTE tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

CTE TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor.

CTE 2025 atama tayin sonuçlarının açıklanacağı tarih 20 Haziran 2025 olarak duyuruldu. Belirtilen sonuç tarihleri muhtemel sonuç tarihi olarak ifade edilmişti. Gün içerisinde Ceza ve Tevkifevleri İsteğe Bağlı atama sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

CTE 2025 İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNCELLENEN BAŞVURU TAKVİMİ

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle başvuru tarihleri yeniden belirlenmişti. Buna göre;

• Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında,

• Diğer bakanlık ve komisyon atamalı personeller 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında NAS üzerinden başvurularını iletti.

Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

2025 CTE ATAMA TAKVİMİ

• Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 17 Ocak 2025

• İsteğe bağlı personel tayini sonuçları: 20 Haziran 2025

• İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 29 Ağustos 2025

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor

Putin'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler: 3. Dünya Savaşı geliyor
ABD, İran'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler

ABD'den İran'ı zora sokacak adım!
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere, İran'daki büyükelçilik personelini geri çekti

İngiltere'den İran hamlesi! Geri çağırdılar
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Okan Buruk, Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek

Nelsson'dan sonra bir ismi daha sildi: Bu takımdan gidecek
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.