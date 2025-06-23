CTE tayin sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için TIKLAYINIZ!

CTE tayin sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için TIKLAYINIZ!
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Ceza ve Tevkifevleri personelinin merakla beklediği isteğe bağlı atama sonuçları, bugün açıklanması bekleniyordu. CTE tayin sonuçları açıklandı!

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor. CTE tayin sonuçları açıklandı!

CEZA VE TEVKİFEVLERİ İSTEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, isteğe bağlı ve aile birliği mazeretine dayalı nakil sonuçları, 20 Haziran 2025 tarihi itibarıyla erişime açılacak. Sonuçların gün içinde Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden açıklanması bekleniyor.

CTE tayin sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için TIKLAYINIZ!

Son dakika: CTE tayin sonuçları açıklandı!

GÜNCELLENEN BAŞVURU TAKVİMİ

Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinde yapılan güncellemeler nedeniyle başvuru tarihleri yeniden belirlenmişti. Buna göre;

• Kurum müdürleri ve denetimli serbestlik müdürleri 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında,

• Diğer bakanlık ve komisyon atamalı personeller 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında NAS üzerinden başvurularını iletti.

Yapılan açıklamada, sistem üzerinden yapılmayan başvuruların dikkate alınmayacağı belirtildi.

2025 CTE ATAMA TAKVİMİ

• Birinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 17 Ocak 2025

• İsteğe bağlı personel tayini sonuçları: 20 Haziran 2025

• İkinci dönem aile birliği mazeret tayini sonuçları: 29 Ağustos 2025

Atama sonuçları için TIKLAYINIZ !

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Ceza infaz kurumlarında görev yapan bir kısım personelin hizmet gereği ve ihtiyaç nedeniyle başka yer ceza infaz kurumlarına naklen atamaları gerçekleştirilmiştir.

Naklen ataması yapılan personelin ayrılış tarihleri bilahare bildirilecektir.

Ataması yapılan tüm personele yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

ATAMALAR:

CTE tayin sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için TIKLAYINIZ!

CTE tayin sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için TIKLAYINIZ!

CTE tayin sonuçları açıklandı! Atama sonuçları için TIKLAYINIZ!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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