CSGO ısınma bitirme kodu
Counter Strike Global Offensive'de arkadaşlarınızla beraber sunucu açıp oynarken round önce 15 saniyelik ısınma kodu nasıl kaldırılır? CSGO ısınma kapatma kodu!
CS:GO'da oluşturduğunuz sunucuda oyun öncesi ısınma turları bulunmaktadır. Arkadaşlarınızla beraber girdiğiniz sunucudaki ısınma turu nasıl kapatılır? CSGO ısınma bitirme kodu nedir? CSGO ısınma kapatma kodu!
Counter Strike Global Offensive'de maç öncesindeki ısınmayı kapatabilmek için ilk önce konsolunuzun açık olması gerekmektedir. Klavyenizde ESC tuşunun altında yer alan "é" tuşuna basarak konsolunuzun açık olup olmadığını öğreniniz. Eğer konsolunuz açık değil ise ayarlara giderek oyun içi ayarlarına tıklayın ve karşınıza çıkan yerde "geliştirici konsolunu etkinleştir" seçeneğine tıklayarak konsolunuzu aktif edebilirsiniz.
CSGO ISINMA BİTİRME KODU!
Konsolunuz aktif olduktan sonra tekrardan oyuna dönerek konsolu açınızı ve açılan konsola "mp_warmup_end" kodunu girerek ısınmayı kapatabilirsiniz.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER CSGO KODLARI
Kodlar:
- mp_roundtime 60 : Round 60 dakika sürer.
- mp_roundtime_defuse 60 : Round 60 dakika sürer.
- mp_maxmoney 60000 : En fazla para limitini 16000 den 60000'e çıkarır.
- mp_startmoney 60000 : Başlangıç parası 60000
- mp_freezetime 0 : Round başı beklediğiniz süre.
- mp_buytime 9999 : İstediğiniz zaman satın alma menüsünden silah veya bomba alabilirsiniz
- mp_buy_anywhere 1 : Haritanın herhangi bir yerinde satın alma yapabilirsiniz.
- sv_infinite_ammo 1 : Sınırsız mermi ve bomba.
- sv_infinite_ammo 2. Sınırsız mermi ve bomba verir fakat reload yapmanız gerekir.
- ammo_grenade_limit_total 5 : 5 çeşit bombayı alabilirsiniz.
- bot_kick : Bot varsa eğer tamamını yok eder.
- mp_warmup_end : Isınmayı bitirir.
- mp_restartgame 1 : Oyun yeniden başlar.
- god : Hiçbir şekilde hasar almazsınız.
- cl_showpos 1 : Ekranın sol üstünde pozisyonunuzu ve hızınızı görürsünüz.
- sv_grenade_trajectory 1 : Bomba İzi Gözükür.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri