CS:GO'da oluşturduğunuz sunucuda oyun öncesi ısınma turları bulunmaktadır. Arkadaşlarınızla beraber girdiğiniz sunucudaki ısınma turu nasıl kapatılır? CSGO ısınma bitirme kodu nedir? CSGO ısınma kapatma kodu!

Counter Strike Global Offensive'de maç öncesindeki ısınmayı kapatabilmek için ilk önce konsolunuzun açık olması gerekmektedir. Klavyenizde ESC tuşunun altında yer alan "é" tuşuna basarak konsolunuzun açık olup olmadığını öğreniniz. Eğer konsolunuz açık değil ise ayarlara giderek oyun içi ayarlarına tıklayın ve karşınıza çıkan yerde "geliştirici konsolunu etkinleştir" seçeneğine tıklayarak konsolunuzu aktif edebilirsiniz.

CSGO ISINMA BİTİRME KODU!

Konsolunuz aktif olduktan sonra tekrardan oyuna dönerek konsolu açınızı ve açılan konsola "mp_warmup_end" kodunu girerek ısınmayı kapatabilirsiniz.

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Kodlar:

mp_roundtime 60 : Round 60 dakika sürer.

mp_roundtime_defuse 60 : Round 60 dakika sürer.

mp_maxmoney 60000 : En fazla para limitini 16000 den 60000'e çıkarır.

mp_startmoney 60000 : Başlangıç parası 60000

mp_freezetime 0 : Round başı beklediğiniz süre.

mp_buytime 9999 : İstediğiniz zaman satın alma menüsünden silah veya bomba alabilirsiniz

mp_buy_anywhere 1 : Haritanın herhangi bir yerinde satın alma yapabilirsiniz.

sv_infinite_ammo 1 : Sınırsız mermi ve bomba.

sv_infinite_ammo 2. Sınırsız mermi ve bomba verir fakat reload yapmanız gerekir.

ammo_grenade_limit_total 5 : 5 çeşit bombayı alabilirsiniz.

bot_kick : Bot varsa eğer tamamını yok eder.

mp_warmup_end : Isınmayı bitirir.

mp_restartgame 1 : Oyun yeniden başlar.

god : Hiçbir şekilde hasar almazsınız.

cl_showpos 1 : Ekranın sol üstünde pozisyonunuzu ve hızınızı görürsünüz.

sv_grenade_trajectory 1 : Bomba İzi Gözükür.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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