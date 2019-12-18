'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum
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'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu.

18.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:03

Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan , euronews'e konuştu. Çözüm sürecine atıfta bulunan İnanır; " Cumhuriyeti yalnızca "birilerinin" değil, bu topraklarda yaşayan insanlarındır" açıklamasında bulundu.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: 'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum
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