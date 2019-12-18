'Çözüm süreci'nin akil insanı İnanır: Bu topraklar yalnızca 'birilerinin' değil, barışa inanıyorum
Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu.
18.12.2019 21:03 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:03
Çözüm süreci döneminde Akil İnsanlar heyeti içerisinde yer alan Kadir İnanır, euronews'e konuştu. Çözüm sürecine atıfta bulunan İnanır; "Türkiye Cumhuriyeti yalnızca "birilerinin" değil, bu topraklarda yaşayan insanlarındır" açıklamasında bulundu.View on euronews
Kaynak: Euronews.com