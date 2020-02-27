Covid-19'un ibadetlere etkisi: Koronavirüs endişesinin tırmandığı İran'da cuma namazı kılınmayacak

27.02.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 20:19

Koronavirüs vakalarının katlanarak arttığı İran'da yarınki cuma namazının camilerde kılınmayacağı duyuruldu. Ülkenin yarı resmi basın ajanslarının aktardığı habere göre başkent Tahran ve diğer kentlerde cuma namazı kılınmayacak.



Karar, İran'da görülen vakaların kısa sürede 100'den 245'e çıkmasıyla geldi. Virüsün Orta Doğu'daki merkezi haline gelen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26'ya ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle