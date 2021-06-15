Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için aşı servisi kaldırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için aşı servisi kaldırdılar

Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için aşı servisi kaldırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, Belediye Başkanı Tunay Türkmen'in talimatıyla Afyonkarahisar kent merkezinde Covid-19 aşısı yaptıracak vatandaşlar için aşı servisini hizmete sundu.

Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, Belediye Başkanı Tunay Türkmen'in talimatıyla Afyonkarahisar kent merkezinde Covid-19 aşısı yaptıracak vatandaşlar için aşı servisini hizmete sundu.

Belediye Başkanı Tunay Türkmen tarafından Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için İhsaniye ilçesinden Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne aşı servisi hizmete sokuldu. Konu hakkında bilgi veren Başkan Türkmen, "Şehir içi hizmet aracımız hafta içi Salı ve Perşembe günleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne İhsaniye'den sabah saat 9.00'da hareket edecek olup dönüş saati ise 14.30 olacaktır. Belediye aracımız ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlarımızın hastane randevularını salı ve perşembe günlerine almaları gerekmektedir. Hastane randevusu alamayan vatandaşlarımızın belediyemize geldiklerinde belediye personellerimiz tarafından kendilerine yardımcı olunacaktır" dedi.

(Hayati Kanat/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Deprem bölgesi Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık oluştu
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Koronadan daha tehlikeliler! Aşı karşıtlarının, aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Roland Garros Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar için aşı servisi kaldırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:57:53. #1.14#

title