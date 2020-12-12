Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

12.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:21
Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkıp ahıra sıçrayan yangında, 1 eşek telef oldu.

İlçeye bağlı Başpınar köyünde gece saatlerinde İsmail Gözüdoğru'ya (85) ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahıra sıçrarken, köylüler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, eve sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ahırda bağlı olan eşek telef oldu.Ahır ve samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu
Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu
Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ULUSOY

İlgili Haberler

KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
KASTAMONU - 2 ev yandı, 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti
Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti
Aç kalan tilki, telef olan yavru köpeği yedi
Aç kalan tilki, telef olan yavru köpeği yedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Burak Yılmaz Kylian Mbappe Enner Valencia Mauricio Lemos Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum'da yanan ahırda bağlı olan eşek telef oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 14:25:11. #1.15#
title