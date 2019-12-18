Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti

18.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:12

Çorum'da Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KIZIM. ÖZÜR DİLERİM"

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak'ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

ELEKTRİK KABLOSUYLA KENDİNİ ASTI

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA