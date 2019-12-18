Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti
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Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti

Çorum'da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına bıraktığı "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" notu ise yürekleri dağladı.

18.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:12
Çorum'da 2 kişi not bırakarak intihar etti

Çorum'da Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KIZIM. ÖZÜR DİLERİM"

18'inci Sokak'ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

ELEKTRİK KABLOSUYLA KENDİNİ ASTI

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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