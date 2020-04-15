Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haber
Bayburt, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu

Bayburt'ta yurt dışında vefat eden hastaların getirildiği tabutlar, Çoruh Nehri'ne bırakıldı. Tabutları görüp paniğe kapılan vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, boş tabutları nehirden çıkardı.

15.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:30
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu

Ülke olarak koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz şu günlerde Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar büyük endişe yarattı.

Kaleardı Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekipleri kısa süre sonra tabutları nehirden çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından tabutların boş olduğu tespit edildi.

"YURT DIŞINDAN GELEN TABUTLAR"

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:"Mahallemize ait olan ve yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu.

"SANIRIM ARKADAŞIMIZIN İŞİNE GELMEDİ"

Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istediler. Bende mahalleden bir arkadaşımıza tabutları kırıp bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim. Sanırım arkadaşımızın işine gelmedi ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehrine atmış.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Bu tabutlarla gelen cenazelerin günümüzdeki virüs hastalığından ölen insanlar olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş birisi ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlardır. Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum."

Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (1)
METİN: Bunu yapanlar hakkında mutlaka yasal işlem yapılmalıdır. Hem suya, oradaki canlılara ve diğer insanlara bulaştırma hakları yoktur.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Profesörün 'İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm' sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı Haber
Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haber
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haber
Kanser oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür Haber
Aras Bulut'tan, filmini izleyip hüngür hüngür ağlayan Neymar'a teşekkür
Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı Haber
Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesi spor yaptı, görenler şaştı kaldı
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haber
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedi ama Avcılar'da cadde ve sahil dolup taştı
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Büfedeki tüm ekmekleri satın alan hayırsever, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
Gümüşhane'de 20 yıldır ekilmeyen tarlalara aspir bitkisi ekilmeye başlandı
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Destici Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı İçişleri Bakanı Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 14:45:16. #1.14#
title