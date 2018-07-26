Çorlu'ya Uylaş, Çerkezköy'e Öğe

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Çorlu ve Çerkezköy ilçe teşkilatlarındaki tüm yöneticilerinin istifalarının genel merkez tarafından alınmasının ardından Çorlu'da Yavuz Uylaş, Çerkezköy'de ise Abdullah Öğe'ye yeni yönetimlerini oluşturmaları için ilçe başkanı olarak görev verildi.

24 Haziran seçimleri nedeniyle AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Av. Kerim Atalay ile Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe'nin görevlerinden istifa etmesi ile oluşan yeni ilçe yönetimlerinin istifaları önceki gün AK Parti Genel Merkezi tarafından alınmıştı.

Tüm yöneticilerin istifalarının ardından yine AK Parti Genel Merkezi tarafından Çorlu ve Çerkezköy ilçe başkanlıklarına yeni görevlendirmeler yapıldı. Buna göre Abdullah Öğe yine Çerkezköy İlçe Başkanı olarak görevlendirilirken Çorlu İlçe Başkanı olarak ise Yavuz Uylaş görevlendirildi.

AK Parti Genel Merkezinde Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş tarafından Uylaş ve Öğe'ye yeni görevleri tebliğ edildi.

Yeni görevi ile ilgili olarak ilk açıklamayı yapan AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanı Abdullah Öğe, AK Parti Çerkezköy İlçe Başkanlığı yetkilendirmesi Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş tarafından genel merkezimizde şahsıma tebliğ edilmiştir. Rabbim bu görevde bizleri utandırmasın. Hakkımızda hayırlı olsun" dedi.

Çorlu ve Çerkezköy İlçe Başkanları ile birlikte genel merkeze giden AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel de, "AK Parti Çorlu ve Çerkezköy İlçe Başkanlarımızın yetkilendirmeleri Teşkilat Başkanımız Mustafa Ataş tarafından Genel Merkezimizde tebliğ edilmiştir. İlimize, ilçelerimize ve tüm teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ